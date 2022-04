Anne LE BERRE

ÉCRIRE, IMAGINER, RÉMUER LES IDÉES



Depuis 2013, j’accompagne les marques pour qu’elles expriment leur potentiel au grand jour. Je travaille aussi en interne sur la communication entre les personnes et individuellement, pour déployer vos idées et vos projets. Je suis parallèlement musicienne (chant, flûte et saxophone), auteur, compositeur. Le lien entre ces points ? La créativité pour se réveiller.



CRÉER VOTRE UNIVERS (identité de marque, de produit, storytelling...)

EXPRIMER VOS MESSAGES (campagnes, 4x3, spots radio, teasers…)

ACCOMPAGNER VOS PROJETS (valeurs clés, compréhension, animation...)

RÉVÉILLER VOTRE SINGULARITÉ (en groupe ou individuellement...)



La liste est non exhaustive, je m’adapte !



ET LA MUSIQUE :



Un 5tet métissé s’inspirant de chants du Bénin.

https://www.facebook.com/LamKidim/

Le groupe « Noun », jazz libre :

https://www.facebook.com/Noun-154256177948500/

+ Mon projet de chansons est en cours de réalisation. À suivre…



Mes compétences :

Planning stratégique

Conseil en communication

Conception rédaction

Image de marque