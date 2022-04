Anne LE BERRE

Actuellement à mon compte en temps que designer d'espace, décoratrice et tapissier décorateur, je travaille pour des architectes d'intérieur et des particuliers.



Ma passion pour l'art nouveau et ses grands architectes m'ont donné le goût du beau et la volonté de suivre leurs traces. J'ai débuté par le métier de tapissier décorateur garnisseur, métier manuel qui m'a donné les bases de la décoration (apprentissage des styles, des différents mobiliers, des tissus et des essences de bois...). J'ai ensuite renforcé mes connaissances classiques avec une formation en design d'espace, tournée vers la modernité (analyse de l'espace, agencement, références culturelles et sociales, signification des couleurs, apprentissage des logiciels 2D et 3D...)



Mes secteurs d'activité : restaurants, hôtels, boutiques, centres commerciaux, maisons et appartements de particuliers, espaces de bien-être, espaces extérieurs... mais également des campings.



Mes compétences :

Word –Excel – Publisher – PowerPoint

Illustrator – Photoshop – indesign

Photographie

Graphisme et communication

Dessin technique - Illustration

Autocad

Sketch up - artlantis