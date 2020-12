Thomas PELLIER

Après plusieurs expériences dans différents domaines, je me suis orienté dans la relation client afin dêtre en accord avec mes valeurs et pouvoir être la voix du consommateur trop souvent négligé.

Je suis à la recherche dun nouveau challenge dans une entreprise plus en adéquation avec mon idéal de vie et mes idées.



Ma formation et mes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir une rigueur de traitement mais aussi des qualités managériales et un sens pratique qui me permet dêtre autonome et débrouillard.