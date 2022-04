Anne LE BIHAN

J'ai travaillé 5 ans au sein d'une équipe internationale dans un domaine technique et 9 ans en tant qu'assistante d'agence dans le domaine du courtage, ce qui m'a rendu très polyvalente.



Dans le cadre de ma fonction, je gère la relation clients ce qui m’a permis de développer des qualités relationnelles, d’écoute et de conseil.

je maîtrise la gestion et le suivi des dossiers. J'accompagne les clients dans la constitution de leurs dossiers, je les conseille et les oriente suivant leurs demandes.

Véritable interface entre les services, j'assiste mes collaborateurs dans les diverses tâches administratives.





Mes compétences :

Microsoft Excel