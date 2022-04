Anne LE BIHAN

En Février 2013, j'ai entamé un 3ème Cycle à Skéma Lille en Marketing Direct & Commerce Electronique. Cette formation a complété les compétences acquises lors de mes différentes expériences en B2B en tant que Chef des ventes et responsable service clients (France ou Export).

C'est aussi l'opportunité d'être confrontée aux problématiques Marketing B2C et retail notamment au sein de Bricoman et Néomarketing.



Mes compétences :

Manager

Industrie

International

Marketing relationnel

Marketing direct

Gestion de la relation client

Service clients B2B