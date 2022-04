Après plusieurs expériences en R&D agro-alimentaire, successivement chez EPI Ingrédients et Unilever, j'ai pris la décision en 2005 de retourner me former au Marketing, pour faire évoluer ma carrière vers l'innovation et le métier de chef de produit.

Diplômée depuis du Mastère Marketing d'HEC, je suis, depuis juin 2006, en poste au sein du Groupe Danone - Direction Marketing International.



Mes compétences :

EPI

Ingredients

Marketing