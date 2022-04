Anne LE CAM

Le taux de chômage est de 10,2% , le sous-emploi est de 6,7% des personnes actives... Et ils ne cessent de croitre !

Le portefeuille d’épargne et de retraite d’un grand nombre de gens a perdu la moitié de sa valeur, ou davantage. L’immobilier s’est écroulé...



Il était temps pour moi de prendre mon avenir en main et de créer ma propre entreprise.



Après une expérience riche et inestimable en ingénierie de maintenance industrielle et logistique internationale, le hasard m'a conduite vers le marketing collaboratif.



Une fois mes objections dépassées, j'ai découvert un secteur en plein essor (un des seuls en France...), source d'emplois, sans investissements et sans risque!

On en parle de plus en plus, mais peu de personnes connaissent ce modèle économique.



Je me suis lancée et je ne regrette rien !



Mes compétences :

Export/import

Management de projet

Manager

Douane import/export

Administration des ventes export

Hygiène et sécurité

Réglementation et organisation du transport

Logistique internationale

Contrat de maintenance

Enseignement universitaire

Gestion de maintenance