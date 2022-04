Anne LE CRENN DENECHERE

Le Marketing et la Communication sont 2 outils que je déploie au service de sociétés Grands-Comptes et ETI.

Habituée à travailler avec des interlocuteurs techniques et commerciaux, je valorise les expertises et fédère les énergies autour de projets communs.

Au quotidien, je révèle les singularités et les transforme en valeur ajoutée.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Brand management