Anne LE DIUZET

Je suis référente fonctionnelle du Dossier Patient Informatisé au sein de la SIH d'un établissement FEHAP, ce qui implique son paramétrage, sa mise en place au sein des unités de soins, sa mise à jour, la mise en place de nouveaux modules en lien avec les besoins des équipes de soins.

Au quotidien je gère la hotline de cet outil auprès de 500 utilisateurs. Je suis en charge de former les nouveaux arrivants au DPI, et effectue mensuellement des formations de remises à niveau. En parallèle j'assure les réunions de suivi de ce projet pour valider les orientations auprès des instances.

De plus je participe activement au fonctionnement de la cellule d'intentito-vigilance de l'établissement.



Mes compétences :

Psychiatrie

Gestion de projet

Informatique