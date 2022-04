Anne LE FRANC

Motivée, dynamique, organisée, j’ai le goût du challenge et la capacité de travailler en toute autonomie.



J’ai pu toucher à l’organisation de la Réception, à l’accueil d’une clientèle fidèle, haut de gamme et exigeante, au développement des actions de communication au sein de mon service, au planning, ainsi qu’au management de mon équipe.



J'ai appris à adapter mon management en fonction des besoins d'une société. La culture d'entreprise représente l'axe majeur à suivre afin de fixer un cadre et une direction à mes actions.

Fermeté et flexibilité sont les maîtres mots de ma conduite.



Mes compétences :

A L'ECOUTE

À l'écoute des autres

dynamique

Ecoute

Esprit d'équipe

Forte personnalité

Organisée