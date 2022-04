Anne LE GALL

Professionnelle de la communication culturelle, j'explore le champ des arts du spectacle comme celui du web et des technologies. Ce travail constant de veille, de recherche et d'apprentissage m'a amenée parallèlement à faire du conseil en communication ainsi qu'à intervenir dans le cadre de formations professionnelles et continues.



En octobre 2013 j'initie et cofonde le TMN lab ou laboratoire Théâtres & Médiations Numériques.

www.tmnlab.com



Mes compétences :

Cuisine

Communication

Organisation

théâtre

culture

management