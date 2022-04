Anne LE GALLIC

Lauréate du concours d'ingénieur territorial 2015,

option urbanisme aménagement et paysages



*** Compétences ***

Réalisation d’études et dossiers techniques, administratifs et réglementaires

(ICPE, marchés publics, démarche qualité, sécurité)

Gestion de projet : Qualité de services - Sécurité - Environnement

Développement de partenariats professionnels, gestion de contrats

Participation à la définition d’orientations stratégiques

Recrutement et encadrement

Conduite de travaux, gestion d'équipes

Veille réglementaire



Mes compétences :

Déchets

Développement durable

Énergies renouvelables

Environnement

Paysagiste

Qualité

Valorisation

Valorisation des dechets