Anne LE GRAND

Il y a 13 ans j ai choisi de me reconvertir professionnellement pour devenir infirmière: ce fut un défi personnel riche d' enseignements et je vis, depuis, une très belle aventure! La licence de Santé publique que j ai obtenue en 2016 est une nouvelle étape que je souhaite vivre en exerçant dans les champs de l éducation thérapeutique, de la prévention et de la promotion de la santé.



Mes compétences :

Microsoft Office

Organisation

Animation

Conduite de projet

Etude de postes

Construction de projet Maintien en emploi

Santé publique

Entretiens infirmiers

Promotion de la santé