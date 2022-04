Anne LE PAGE

Titulaire DESS Droit des Activités maritimes



En novembre 2007, création d'une SARL, Atolls Consultants (co gérante) : formation, prestations RH, logistique, études, audit - secteur maritime ou autre

Nos références : organisation et prise de Rv lors d'un salon professionnel pour un armement basé dans le Pacifique (Résultats: contrat avec un chantier naval pour construction de deux bateaux - organisation/ logistique de la venue de 8 marins pour formation) -

organisation de formation avec des consultants Sciences Po, CDMO, professionnels du maritime..







Directrice de l'Association la Touline depuis 2000 : assurer la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation des actions et le développement de la politique générale de l'association par délégation et en lien avec le président et le conseil d'administration.



Mes compétences



Vie associative

•Interface avec les administrateurs, les bénévoles et les salariés



•Relations extérieures, représentation, développement de partenariat



•Établissement des déclarations légales : assemblée générale cadre juridique des publications (Procès verbaux – démarches auprès des services préfectoraux).



•Mise en place d'actions et outils de promotion : supports de communication (plaquette), logo de l'association, et coordination de leur diffusion.



•Organisation de conférences, colloques : métiers de la mer, VAE., forum des métiers.



Direction et ressources humaines

•Encadrement et animation d'une équipe de 4 à 6 personnes

•Gestion administrative du personnel

•Recrutement : élaboration de profils de postes, procédure de recrutement,entretiens

•Veille juridique





Comptabilité et gestion budgétaire

•Gestion des relations avec l'expert-comptable, le commissaire aux comptes, les assurances et les banques.

•Suivi facturation

•Élaboration du budget annuel, suivi des objectifs

•Suivi de la comptabilité, recherche de financements institutionnels et privés



Droit

Droit maritime

Formation

FORMATION SUR MESURE

ISM

ISPS

Management

STCW95

VAE