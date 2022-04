Anne LE TENNIER WEYER

Évoluant dans le domaine de la formation et du conseil depuis 1985, la communication est au cœur de mon activité.



Mon parcours professionnel et mon cheminement personnel m’ont conduite tout naturellement vers les travaux de Jacques Salomé.



Accompagner des femmes et des hommes à vivre des relations harmonieuses et épanouissantes, tel est mon engagement professionnel.



Formée à la Méthode ESPERE® de Jacques Salomé au Centre ADRES à Paris, j’interviens en communication relationnelle auprès d’un large public dont les motivations sont de mieux communiquer, de s'apaiser et de se responsabiliser au sein des relations.



J'utilise également TIPI (Technique d'Identification sensorielle des Peurs Inconscientes). Cette technique permet de sortir des peurs, des angoisses et du stress.



J'anime aussi des Constellations Familiales, chemin qui aide chacun à prendre sa juste place.



Mes compétences :

Relations humaines

Communication

Développement personnel