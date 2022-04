Anne LE TUAN

Achats & production / Gestion de collection

> Sourcing et achat matières & fournitures

> Sourcing ateliers

> Gestion des fournisseurs

> Gestion des ateliers de fabrication

> Lancement et suivi de collection (prototypes)

> Lancement et suivi de production (TDS, logistique et contrôle qualité)

Domaines :

Prêt-à-porter luxe / Accessoires luxe



Design produit / Gestion de projet

> Analyse du brief et élaboration du cahier des charges

> Composition de la tendance et de la concurrence

> Création du cahier de recherches (rough)

> Réalisation du prototype (plans, vues 3D, maquette)

> Suivi de fabrication

Domaines créatifs :

Packaging & flaconnage / PLV & stand / Objets d'images /Accessoires de mode et de décoration



Graphisme / Gestion de projets

> Conception de pistes créatives

> Réalisation de la maquette (visuels)

> Suivi d'impression (BAT)

Domaines créatifs :

Identité visuelle / Communication visuelle / Illustrations / Motifs



Logiciels

> Excel, Turbo Soft

> Illustrator, Photoshop, Indesign

> SolidWorks, Rhinocéros, Bunkspeed



Mes compétences :

SolidWorks

Identité visuelle

Design produit

Cosmétique

Excel

PLV

Design packaging

Rhino

Photoshop

Indesign