Anne LEBARBENCHON

Diplômée de l'INSA de Lyon, option informatique, je travaille sur HR Access - Sigagip depuis 1993, plus de 10 ans en tant que consultante, et 6 ans en poste fixe.



Principales compétences :

Administration du personnel, gestion de la paie et des déclarations sociales

* Adapter les règles de paie et les traitements en fonction des règlements légaux et conventionnels.

* Améliorer la productivité du service paie par l'optimisation des traitements et contrôles.

* Respecter les délais légaux, en particulier pour les déclarations annuelles.

Maîtrise d'ouvrage et innovation

* Analyser les besoins pour rédiger les cahiers des charges, organiser et piloter les tests et recettes.

* Rechercher et mettre en œuvre des solutions innovantes pour améliorer les tâches quotidiennes, déclaratives et statistiques.

Management d'équipes

* Développer l'autonomie et assurer la motivation des équipes.

Direction d'activité

* Répondre aux appels d'offres au forfait, en assistance technique ou de TMA, tant Maîtrise d'œuvre que Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine du SIRH

* Participer aux rendez-vous d'avant vente pour conseils techniques SIRH



Mes compétences :

Ressources humaines

Paie

HR Access

Conseil