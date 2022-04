Laurence MARTIN (GUY)

Bac+5 gestion et ressources humaines, près de 15 ans d'expérience en accompagnement des salariés et conseil social auprès des salariés et des entreprises

Médiation et négociation

Communication et animation de formations

Appui technique et rédactionnel

Principaux domaines de compétences : formation professionnelle continue (pratiques en entreprise, mandats en instances paritaires dans le cadre de mon emploi actuel dans une confédération, négociations nationales interprofessionnelles, textes législatifs, animation de formations), GPEC, stratégie nationale et européenne pour l'emploi, ...



Centres d'intérêt susceptibles d'impacter un jour mon parcours professionnel : économie sociale,commerce équitable et développement durable



Mes compétences :

Audit

Médiation

Ressources humaines

Formation professionnelle

Communication

Conseil

Gestion de projet

Relations internationales