Anne LEBLANC

Formatrice-coach, psychopédagogue de la voix, gestalt-thérapeute. Je suis passionnée par l'humain. Ma pédagogie et mon approche mettent en mouvement les domaines : cognitif, corporel, vocal, émotions. La personne étant un tout.



Je propose mes compétences (en travail individuel ou en groupe) pour des personnes qui souhaitent développer des capacités telles que :



- mieux utiliser leur voix (débit, modulation, clarté du langage, se débarrasser de la monotonie...

- s'affirmer,

- gérer leur stress,

- développer l'aisance vocale et corporelle,

- retrouver l'estime de soi



La démarche est très pratique, ponctuée de nombreux exercices (relaxation, technique vocale, vocalisation, respiration, posture, rapport à l'espace, lecture à voix haute..).



Quelques mots d'une cliente qui a suivi ma formation :



Sans emploi depuis 3 ans, je recherchais du travail, sans succès. Je me sentais las, démotivée, sans tonicité.

Cette formation m'a aidé à me débloquer et à lâcher le contrôle qu'avait ma tête sur mon corps. Elle m'a aidé à mieux me contacter et ainsi à ressentir mon corps, qui était lourd et sans vie.

Durant cette formation j'ai senti du plaisir et de la joie.

Les exercices, souvent ludiques, m'ont appris à m'affirmer davantage, à me poser, à assurer ma voix, à retrouver l'estime de moi.

Depuis j'ai retrouvé un travail.

En effet au cours des deux entretiens avec la DRH, je me suis sentie posée, calme, sûr de moi.



Mes compétences :

Chanteuse

Gestalt-thérapeute

Parole en public

Coach de vie

Psychopédagogue de la voix