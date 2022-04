Béatrice RONDEAU

Infirmière à la base, j'ai beaucoup évolué vers le travail d'accompagnement, d'abord des personnes malades en fin de vie et de leur familles, pour aller ensuite vers les soignants de tout niveaux, confrontés aux difficultés de leur travail.

J'ai beaucoup aimé animer les formations sur l'accompagnement en soins palliatifs, ainsi que l'accompagnement des rencontres de concertations interprofessionnelles à domicile et les accompagnements d'équipes en souffrances.

Aujourd'hui, j'ai quitté le domaine du soin depuis 7 ans pour pouvoir être exclusivement dans l'accompagnement. Faisant suite à ma formation en soins palliatifs ainsi qu'à mon expérience de 9ans dans ce domaine, j'ai suivi une formation en gestalthérapie à Paris durant 5ans. Actuellement, je suis installée depuis 2009 à mon compte, j'accompagne des personnes dans des séances individuelles et espère d'ici peu commencer de la thérapie de groupe.

J'aimerais retrouver l'accompagnement de soignants, particulièrement d'aides-soignantes en maison de retraite et d'intervenants du domicile. Je crois que cela serait une bonne prévention du burn out et de l'absentéisme qui y est lié. Un professionnel mieux dans sa peau est un professionnel plus compétent.



Mes compétences :

Accompagnement

Burn out

Ecoute

Formation