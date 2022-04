Anne LEBLON

Rédactrice freelance, je me charge de partager vos informations.



De la simple réécriture à la création de contenus, je vous propose une aide sur des thématiques variées.



Je m'adapte à votre ligne éditoriale ou, nous pouvons la décider ensemble en recherchant un style qui corresponde à vos attentes, à votre image.



Mes prestations s'adressent aux professionnels :



• Articles journalistiques

• Communiqués de presse.

• Journaux d’entreprise

• Contenus pour site internet ou blog

• Présentation de produits ou services

• Portraits

• Courriers commerciaux

• Saisie de comptes rendus

• Transcriptions d’interviews

• Réalisation d'interviews



Outre mes prestations rédactionnelles, je propose une prestation de relecture pour traquer fautes, maladresses, coquilles ou contresens dans vos écrits.



Mes prestations s'adressent aux particuliers :



• Rédaction de courriers

• Réalisation de CV et lettres de motivation

• Révision de thèses et rapports

• Relecture de manuscrits

• Relecture de discours,…



En parallèle de mon activité de rédactrice, j'exerce, à distance, des prestations de secrétariat qui permettent aux PME d'externaliser momentanément une partie des charges administratives qui leur incombent.

































http://a.l.secretariat.free.fr



Mes compétences :

Secrétariat entreprises

Secrétariat médical

Secrétariat commercial

Assistance administrative particuliers

Assistance administrative

Rédaction

Assistance commerciale

Presse

Secrétaire industrie

PAO

Télétravail