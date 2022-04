Anne LEBRETON

Je suis actuellement en poste chez Cortal Consors en tant que responsable d'une équipe IT sur les domaines Fiscalité, PEA, commissionnement et crédits gagés.



COMPETENCES ORGANISATIONNELLES



• Qualité : définition de processus qualité, de modèles de documents et de guide méthodologiques - revues de jalons et process - déploiement CMMI, évaluation CMMI, plans d’amélioration - animation de workshops



• Test : certification ISEB obtenue en 2006, organisation de campagnes de tests, revues par les pairs, suivi des anomalies et des demandes d’évolutions



• Gestion de projet : planification, suivi, métriques



• Gestion des exigences : recueil des besoins, écriture des spécifications, revue et validation avec les clients



• Gestion des sous-traitants/Acquisition : définition du cahier des charges, sélection, suivi



• Formations : mise en place de plans de formation sur des processus organisationnels et sur des outils, animation de sessions





COMPETENCES TECHNIQUES



• Outils/Méthodes

Modèle qualité : CMMI V1.2

Test : QualityCenter

Gestion de projet : MSProject, OpenWorkbench, Clarity

Gestion de configuration : Continuus (Telelogic), Starteam, TestTrack, Jira

Développement : Développement itératif/RUP (Rational Unified Process)

Visual Studio 2005, Rose/RequisitePro/SoDA/Purify/Quantify, MS FrontPage, XMLSpy, PLESK

Autres : Lotus Notes/Domino, Sphinx (réalisation d’enquêtes)



• Environnements : Windows XP/2000/NT/9x/Embedded/Server 2003/, Unix (SunOS, Solaris, HP-UX)/Linux, MVS



• Langages : C#/.Net/Services Web, UML, XML, HTML, C++/C, ADA, COBOL, Lisp, Pascal, SQL, Lex/Yacc, C/Bourne/Korn Shell, Perl, Tcl/Tk



Anglais : courant

Allemand: bon niveau



