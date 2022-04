Anne LEBRUN

Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans le monde de l'entreprise à différents postes - de consultante en informatique à cadre dans une entreprise de telecom -, tout en nourrissant dans ma vie personnelle, un grand intérêt pour les sciences humaines et particulièrement la psychologie. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé un jour de me former au domaine de l'accompagnement et que j'ai réalisé un véritable virage professionnel... Aujourd'hui, je suis praticienne en sophrologie existentielle et thérapeute à Nancy. J'offre mes compétences et mon écoute à de nombreuses personnes que je reçois en consultations individuelles ou dans des ateliers et des séances collectives.



Mes principaux domaines d'intervention :

Gestion du stress, développement personnel, mal-être, troubles anxieux, troubles dépressifs, difficultés relationnelles et existentielles



Pour en savoir plus :Array