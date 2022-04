Anne LEBRUN

Mon parcours professionnel s'est construit principalement autour des produits de grande consommation. Au cours des 12 années passées au poste de chef de produits, j'ai pu acquérir des compétences dans le domaine du marketing stratégique et la gestion de projets en équipe pluridisciplinaire. J'ai eu l'opportunité d'être au cœur du développement d'innovations majeures pour l'entreprise.



Depuis près de 5 ans j'occupe la fonction de Consumer Insight Manager. En affinité avec les sciences humaines et les dispositifs d'analyse tant qualitatifs que quantitatifs, aujourd’hui, mon quotidien est de comprendre qui sont les consommateurs français, comment se sont construites leurs représentations de la consommation et comment ils intègrent les tendances du moment, afin de contribuer aux orientations stratégiques de l’entreprise.

De part ma fonction j'ai également pour mission de former l'ensemble du service à la conduite d'entretiens d'éthnologiques et d'accompagner les équipes dans tous le



Mes compétences :

Gestion de projet

Études qualitatives

Créativité

Grande distribution

Animation de réunions

Études marketing

Études quantitatives

Étude de marché

Marketing opérationnel et d'innovation

Analyse de données

Marketing stratégique

Entretiens ethnologiques

Formation