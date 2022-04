Anne LECLERCQ

CHANGER DE REGARD, c'est l'étape essentielle avant de se recentrer, de prendre une décision ou encore de passer à l'action.



Je propose aux établissements de santé d'accompagner les managers et les équipes à se confronter positivement au changement.



Mes interventions leur permettent de changer de regard et donc de:

- Lever les freins au changement

- Se relier positivement aux enjeux de l'entreprise

- Se projeter avec optimisme dans leur nouveau rôle

- Impliquer les équipes dans la stratégie

- Renforcer la motivation et l'efficacité autour de valeurs partagées

- Développer les coopérations internes

- Faciliter l'atteinte des résultats



Ma manière de travailler :

- Partir du concret et du vécu des participants

- Coller aux valeurs et aux enjeux de l'entreprise

- Créer des outils sur-mesure

- Travailler avec d'autres consultants aux compétences complémentaires

- Et surtout, privilégier la bienveillance, l'écoute et la confiance





Mes compétences :

Conseil

Coaching individuel

Management

Formation

Coaching d'équipe

Conduite du changement

Accompagnement

Santé