Un parcours professionnel et personnel qui m'a permis de développer des compétences dans les domaines de la formation pour adultes, du conseil en alimentation saine et en naturopathie, de la valorisation d'image personnelle et la communication, la relation clientèle et le tourisme.

Disponible et mobile géographiquement, je souhaite m'investir dans un emploi en cohérence avec l'enthousiasme et la curiosité qui me caractérisent.







Mes compétences :

Coaching

Conseil

Conseil en image

Formation

Hygiène