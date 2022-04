Chef de Secteur pour le Groupe Aoste Campofrio (Aoste, Justin Bridou, Cochonou, Moroni), et ce, sur le secteur de Toulouse et ses départements limitrophes, je gère 60 magasins Hypers et Supermarchés.

Mes compétences sont transversales pour des postes tels qu'Animatrice de Réseau ou bien Délégué pharmaceutique par exemple.