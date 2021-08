Thierry BOTTÉ

Depuis plusieurs années, j’ai développé mon expertise commerciale au sein de 5 groupes internationaux (Nestlé, Kronenbourg, Lesieur, Madrange et Brossard) dans 3 réseaux de distribution (RHF, CHR et GMS) .Ces expériences me permettent aujourd’hui d’avoir une vision des différents leviers commerciaux et merchandising nécessaires à l’animation d’une structure commerciale.

D’un naturel curieux et dynamique, j’ai développé mes aptitudes à mener à bien des projets depuis leur début jusqu’à leur mise en application sur le terrain via les groupes de travail auxquels je participe en tant que Directeur National des Ventes ou Compte Clé: Mise en place des objectifs trimestriels et annuels, création d’outils de suivi, identification des besoins de formation, référentiel chef de secteur par exemple.



Mes compétences :

GMS

Chef des ventes

Direction commerciale

Compte clef

Agroalimentaire