David LAFITTE

Mon expérience de 17 ans en qualité de Responsable de Secteur et de Conseiller commercial dans le secteur automobile, que je connais parfaitement, m’a permis d'enrichir mon sens du contact et de la négociation.

Animateur de réseau, j'ai mis en oeuvre et fait appliquer la politique marketing, dans le respect de la stratégie commerciale.

J’ai participé au développement du volume, en respectant les objectifs définis afin de pérenniser la notoriété de la marque.



Aujourd’hui je souhaite poursuivre mon projet professionnel en qualité de Chef de Secteur proche du réseau et de la clientèle, au sein d’une entreprise qui place l’épanouissement personnel au cœur de son développement.



La possibilité d’une formation continue, me permettrai de mieux intégrer nos valeurs communes et d’investir pleinement mes qualités d’audace et d’anticipation.



Notre collaboration sera une réussite partagée!



Mes compétences :

Vente

Automobile

Horticulture