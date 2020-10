Pierre - Yves DEGORCE DUMAS

Inventer, créer, organiser et produire des équipements électroniques, cela me passionne depuis que je travaille dans ce secteur, soit depuis plus de 19 ans. Je desire mettre maintenant toutes mes compétences acquises en développement conception de cartes électroniques ainsi que mes qualités de rigueur, d'engagement collaboratif et de curiosité aux services de votre entreprise.



Mes compétences :

Conception

Ingénierie

C

CEM

Electronique

VHDL

analogique

routage circuit imprimé

radio hyperfréquence

numérique

radio fréquence

banc de test