Anne LEGROS

Le monde change, les économies collaboratives se mettent en place à côté des systèmes lourds, hiérarchiques, dépassés.

Le monde de demain se construit aujourd'hui.



Après un parcours atypique mais au combien formateur, je me consacre à la création, au développement et au suivi de micro-entreprises.

J'ai fais ce choix d'effectuer la transition, de démarrer mon projet de création d'entreprise. Indépendante dans un domaine qui me plaît, où l'Humain est respecté.



Oser changer, oui mais comment?



Créer sa propre entreprise dans un Réseau, accompagné et formé, c'est possible. On appelle ces Entreprises collaboratives, les Nouvelles Entreprises 3.0



Vous êtes curieux, ambitieux, créatif, vous avez envie de travailler autrement?

Vous cherchez de nouveaux challenges, des solutions pour évoluer professionnellement?



Contactez moi!



Mes compétences :

Accompagner

Innover

Créer

Former

Analyse des besoins