Anne LÉLIAS

Docteur et ingénieur Chimiste, j'aime la découverte. Mon parcours professionnel me permet de remplir ce besoin.

Ayant rejoins le CEA il y a quelques temps, je suis passée de ma formation de chimiste organicienne à l'étude des procédés d’extraction liquide-liquide en lien avec l'industrie nucléaire.

Mon poste consiste à tester d'une part les propriétés extractantes de molécules organiques et leur sélectivité vis-à-vis d'actinides pour l'amélioration de procédés existants ou la mise en œuvre de nouveaux procédés. D'autre part, je suis chargée de déterminer les cinétiques de transfert des actinides par ces mêmes molécules au cours des différentes étapes des procédés étudiés. Ayant toujours aimé le côté expérimental de mon travail, j'ai la chance de pouvoir réaliser moi-même ces expériences tout en ayant à encadrer des techniciens supérieurs, des stagiaires ainsi qu'un doctorant.



J'ai rencontré des gens de tous les horizons, de nombreuses nationalités et j'espère être aussi bien intégrée dans ma nouvelle équipe que dans celles où j'ai travaillé auparavant.



C'est ce qui est motivant en recherche : ne jamais se reposer sur ses lauriers. Découvrir encore et toujours...



Mes compétences :

Vulgarisation scientifique

Synthèse organique

Extraction des éléments traces métalliques