Je crée une ligne de vêtements de bébé et enfants jusqu'à 8 ans avec une constante: le confort et l'originalité, des modèles uniques et des petites séries toujours colorées avec soin. Je préfère travailler avec des tissus de qualité biologique et de provenance française.

Le but: une petite entreprise locale et respectueuse de l'environnement.

Mes collections sont signées Blueann Création.

Mon modèle phare: un vêtement nourrisson qui s'ouvre en entier, habillage facile... se décline dans toutes les couleurs de l'arc en ciel.. Le "New-born" déposé INPI.

Vêtements pour mariage, baptème...

BLUEANN CREATION sur Facebook ainsi que Anne.Lemare.Styliste