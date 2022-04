Anne-Léone CAMPANELLA

Après une expérience à Snecma Moteurs au sein de la Direction de l'Intelligence Economique, j'ai intégré l'Assédic en tant que Responsable de l'Audit et de la Prévention des Fraudes puis Directrice de Production pendant 5 ans (management de 300 personnes / agences Assédic du 77 et 91). J’ai géré l'ensemble du rapprochement opérationnel des agences et équipes d'IDF dans le cadre de la fusion de l'Assurance Chômage avec l'Anpe. En février 2009, j'ai intégré la Direction Générale de Pôle emploi pour diriger le Département « demandeur d'emploi ».



Nommée, directrice du programme Digital en novembre 2014, j'ai initié la démarche de transformation digitale de Pôle emploi. Première illustration de cette transformation : l'Emploi Store (Array) est né le 2 juillet 2015. En adoptant les méthodes du Lean Start-up, cette plateforme - dédiée aux personnes en recherche d’emploi - référence les services de l’Emploi, ceux de Pôle emploi et ceux de partenaires (grands groupes, établissements publics, start-up, job boards…).



Service Public et user-centric, c’est compatible ! L’utilisateur est placé au centre de nos réflexions. Pour répondre aux attentes, nous avons développé des services d’Emploi comme des MOOCs, des serious game ou encore un simulateur d'entretien qui allie cinéma intéractif et intelligence artificielle.

Les projets : la refonte du siteArray et l'agence de demain.



En janvier 2017, je choisis de rejoindre le réseau Pôle emploi - région Centre Val de Loire et deviens Directrice régionale adjointe, où mon objectif est de favoriser l'intelligence collective au service des usagers.



En mai 2018, je rejoins le Groupe Alpha comme Directrice de la Transformation Digitale. Une nouvelle aventure digitale démarre !



Mon coeur de métier : management, transformation digitale et des organisations, expérience utilisateurs, coaching, RH, organisation et gestion du changement.



Twitter : @campa_al



Mes compétences :

Ressources humaines

Organisation

Intelligence économique

Management

Accompagnement

Veille

Digital