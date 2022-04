J'ai une expérience de 6 ans en audit financier. J'ai acquis des compétences en comptabilité, contrôle interne, gestion du temps et en management d'équipe.

J'ai eu l'opportunité de travailler en anglais et d'intervenir dans des secteurs d'activité très différents, ce qui m'a appris à m'adapter rapidement.



Mes compétences :

Anglais courant et technique

SAP