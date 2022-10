Sophie DELILE

Diplômée d'une Ecole suépérieure de commerce (ICN Nancy) et spécialisée en Marketing/communication, je possède 4 années d'expériences cumulées en communication et gestion de projets évènementiels.





Au-delà de mes compétences en gestion de projets évènementiels, en développement de campagne de communication médias et hors médias et dans la mise en oeuvre de partenariats, mon atout principal reste ma passion pour le métier qui vous apportera des idées innovantes et une forte implication.





Je serais ravie de discuter de mon parcours



mobilité: Internationale



Mes compétences :

chargée de communication

Communication

Communication externe

Danse

Evénementiel

Presse

Relations Presse

Relations publiques