Anne LEROY (DUBOIS)

J'aime à dire que j'ai attrapé le virus du voyage lors de mon séjour de trois ans à Dakar, entre 92 et 95. Depuis, j'ai travaillé dans différents pays, ce qui m'a donné la chance de découvrir les cultures allemande, anglaise et espagnole.



De retour en France, toujours atteinte du "virus", j'ai cherché un poste tourné vers l'international, et j'ai eu l'opportunité de rejoindre PwC en TVA, puis en paye, avec une utilisation linguistique quotidienne.



Après plusieurs années en paye, j'aimerais étendre mes compétences en suivant, à l'horizon septembre 2011, une formation RH, si possible orientée vers l'international.