Anne LEVAL

Responsable commerciale Ile de France en B2B, 700 clients pharmaciens

- Commerciale alliant prospection et fidélisation ainsi que le suivi des grands comptes

- Gestion des 8 personnes de l'agence

- Très bon relationnel

- Au service de la satisfaction client, aussi bien en B2B qu'en B2C





COMPETENCES :

- Commerciales: Suivi personnalisé de clientèle, Fidélisation et Prospection, Négociation professionnelle.

- Leadership: Animation d'équipe, Stratégie de développement, Autonomie d'action.

- Communication: Aisance en public, Inspire confiance, Formations internes et externes.



Mes compétences :

Commerciale

Organisée

Communication

Dynamique

Relation client

Luxe

Sales Management