Laurie JOLIVET

Diplômée de l'ESC Audencia Nantes, j'occupe actuellement le poste de Chef de Produit & Communication pour la marque DIETAROMA au sein des Laboratoires Diétaroma.



Cette expérience me permet de découvrir le monde des laboratoires, et plus particulièrement le secteur diététique/bio ainsi que les connaissances techniques relatives aux compléments alimentaires et soins naturels.



Avec deux expériences auparavant chez MATERNE et PANZANI, je complète ainsi mon champ de compétences marketing avec une connaissance aussi bien de la grande distribution que de la distribution spécialisée.



Cette nouvelle expérience me permet de creuser davantage l'aspect communication du métier marketing : site internet, annonces presses, articles de presses...



Je suis très consciencieuse et déterminée à m’investir dans tout ce que j’entreprends. J’apprends et je m’adapte vite, qualités qui ont été prouvées dans mes précédents postes. J’aime le travail en équipe que je trouve extrêmement enrichissant.



N'hésitez pas à me contacter, je suis ouverte à toute opportunité.



Mes compétences :

GMS

Compléments alimentaires