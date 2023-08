Jérôme VALION

Spécialiste de l’image, je vous apporte mes compétences dans la Direction Artistique Graphique, Mise en page assistée par Ordinateur, Graphisme publicitaire, Ergonomie de site web, suivi de fabrication et bien d’autres atouts à découvrir ensemble.

Ma grande faculté d’adaptation fera de moi votre partenaire priviligié.

Ma créativité, ma réactivité, mon implication seront des points forts pour la réalisation de vos projets.

Ma curiosité m'a ammené à collaborer dans de nombreux secteurs d’activités tels que l’agro-alimentaire, la culture, l'industrie et à intervenir aussi bien dans la réalisation de catalogue, logotype, annonce presse, packaging ..

Ces nombreuses spécialisations graphiques, une expérience de plus de 20 ans font de Essaim-graphique «Une ruche de compétences».



Mes compétences :

Conception

Mise en page

Direction artistique

Graphisme

Infographie

Pao