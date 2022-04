Blandine LEMOINE - DE CHARENTENAY

QUI SUIS-JE ?

"Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction".

J'applique cette même philosophie dans le travail. Il faut toujours regarder de l'avant tout en étant accompagné afin d'être ouvert aux autres et à ce qui se fait.

POLYVALENTE - CREATIVE - ENTREPRENANTE

Un concentré d'énergie !



LANGUES

Anglais : lu, parlé, écrit.

Italien : niveau scolaire.

Allemand : niveau scolaire



LOGICIELS

Amadeus : bon niveau

Pack Office 2000



DIVERS

Présidente de l'Apel de l'école Saint Charles à Charly - S'investir dans le mondeAssociatif est très interressant et formateur.

Sports : natation et ski alpin

Voyages : 9 mois en Australie, Angleterre, Canada, Chine, Écosse, États-Unis, Espagne, Italie, Japon, Maroc, Martinique



Mes compétences :

Rigoureuse

Curieuse envers mon domaine d'activité

Aime le challenge

Dynamique

Evénementiel

Décoration

Comminucation