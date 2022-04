Anne LINDSAY

Consultante indépendante, Psychologue du travail, (Paris V René Descartes),ayant suivi une formation à l'INETOP, je propose des bilans de compétences cadres et non-cadres.Après une longue expérience dans la formation continue, l'animation de groupe et la formation de formateurs, je me suis spécialisée dans des ateliers de préparation du CV et de l'entraînement à l'entretien d'embauche en anglais ainsi qu'en français. Je fais également du coaching individuel en face-à-face ou par téléphone. Depuis plus de trois ans je travaille avec des demandeurs d'emploi cadres supérieurs et dirigeants qui souhaitent intégrer un groupe britannique ou américain soit à l'étranger soit en France.



Accompagnement

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Anglais

Audit

Bilan de compétence

Coaching

Coaching individuel

Entretien d'embauche

Linguistique