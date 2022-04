Anne LIOTHAUD

Je travaille dans le milieu des études et du marketing depuis 20 ans.

Je suis consultante free lance aujourd'hui, après avoir exercé dans des sociétés d'études : Salto et Ipsos en particulier, où j'étais directrice d'études.



Mes domaines de compétences se situent dans la recherche de l'information pour les entreprises, et dans la formation :



Pôle études :



- Analyse de l'information disponible dans l'entreprise et pouvant l'aider à avancer dans sa réflexion marketing.

- Benchmark.

- Conseil en études : traduction d'une problématique marketing en problématique étude; choix d'une méthode d'études.

- Réalisation d'études qualitatives : proposition méthodologique, recueil de l'information, rapport d'étude et préconisations.

- Recherche créative (recherche d'axes de diversification, de concepts, de noms)





Pôle formation :

- Formation d'équipes aux bases du marketing.

- Formation à la recherche créative.



Mes compétences :

Benchmarking

Conseil

Conseil en marketing

Créative

Documentaire

Études qualitatives

Formation

Marketing

Recherche

Veille

Veille documentaire