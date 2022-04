Anne-Lise BERNARDI

Avocat associé de la SELARL B.E.M.P Avocats, cabinet sur Lyon.

A titre personnel, j'interviens habituellement dans les domaines des droits des personnes et victimes et la réparation du préjudice corporel.

En droit des personnes, je gère les litiges liés à la famille ( mariage, divorce, PACS, séparation, pension alimentaire, droit de visites et d'hébergements des enfants, régimes matrimoniaux, droits des grands-parents), aux enfants mineurs ( assistance éducative, enfant auteur de violences, mineur victime), au droit des étrangers ( régularisation de la situation administrative, obtention de papiers, recours contre un refus de visa, recours contre une décision portant obligation de quitter le territoire,...).

Dans le cadre du préjudice corporel, j'assiste les victimes dans leurs démarches pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice corporel ou matériel: de la procédure devant les juridictions pénales (tribunal correctionnel , Cour d'Assises) que dans la voie civile ou devant la CRCI.



La SELARL B.E.M.P Avocats intervient également dans les contentieux de droit commercial et de droit des contrats, du droit de la responsabilité, droit pénal, droit d'asile.



