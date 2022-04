Anne-Lise CLERC

Actuellement en Charge du Recrutement de 4 départements : Nord Est et Nord Ouest de la France, Luxembourg et IT Corporate Departement.



Amaris est un Groupe International de Conseil en Technologies et Management, présent dans plus de 55 implantations à travers le monde qui fonde sa croissance sur des équipes à taille humaine et apporte à ses clients et consultants une relation de PROXIMITE et des projets à forte VALEUR AJOUTEE.



www.amaris.com





Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Excel

Recrutement