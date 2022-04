Anne-Lise DALOU

Bonjour,



Après un parcours universitaire pluridisciplinaire (sciences politiques et langues étrangères) et des premières expériences dans des collectivités, des associations et des services publics, en France et à l'étranger, j'ai souhaité devenir attachée d’administration. En sortie d'Ira, j'ai fais le choix de l’enseignement agricole, pour son ancrage dans les territoires et la variété de ses missions.



Aujourd'hui secrétaire générale d'un établissement public d'enseignement agricole, en charge de la gestion financière et matérielle de l’établissement, j'apprécie la diversité des missions qui sont les miennes.

J'interviens pour permettre aux jeunes de bénéficier des meilleures conditions de formation possibles, mais aussi pour remplir les missions d'animation du territoire et de coopération internationale.





Mes compétences :

Gestion administrative

Gestion de personnel

Hygiène et sécurité

Gestion financière

administration