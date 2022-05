Linda FOURNIER

Un parcours pluridisciplinaire et multiculturel enrichi par de nombreuses experiences professionnelles a l international.

Apres avoir evolue dans le domaine du marche de l Art, j ai choisi de completer ma formation dans le secteur de la pedagogie et de la linguistique (enseignement de la langue francaise aux non-francophones) pour enfin me tourner vers la gestion de projets europeens ayant pour specialite l Entreprise, l Innovation et la Recherche. J ai eu l opportunite d effectuer mon stage de fin d etudes au CIRAD en Argentine et de mener en parallele une mission, en tant que consultante pour le Ministere argentin de la Science et de la Technologie, de mise en place d un bureau de laison entre les pays d Amerique latine et l Union Europeene.

Entre 2006 et 2008, j ai ete l adjointe de l Attache scientifique et universitaire de l Ambassade de France en Republique tcheque. J ai été notamment en charge des relations diplomatiques entre ces deux pays dans ces domaines afin de developper les cooperations scientifiques (programmes bilateraux, projets de recherche et echanges de chercheurs) et les cooperations dans l enseignement superieur (diplomes conjoints, filiere francophones, bourses).

De janvier a aout 2009, j'ai été chargée de mission lors de la Présidence tchéque de l UE a la Mission Economique de Prague(j ai egalement ete en charge des evenements lies a la Presidence francaise de l Union Europenne dans le secteur de la Science et de l Enseignement Superieur).

De 2009 2011, j'ai été en charge de la gestion des crédits alloués par le MINEFE, de la comptabilité et des payes du personnel de droit local. Je été également chargée de suivre l actualite sur les thémes de l innovation et des poles de competitivite et de l agriculture.

En juin 2011 j ai ete admise a l Institut Regional d Administration de Bastia (Corse) en tant que 1ere laureate du 3eme concours.

Je suis bilingue francais-tcheque et je parle couramment l anglais, l italien et l espagnol. J ai vecu et acquis des experiences professionnelles en France, au Venezuela, en Argentine et en Republique tcheque.



Mes compétences :

Diplomatie

Enseignement

Enseignement supérieur

Europe

Formation

Innovation

Microsoft Cluster

Recherche

Recherche et Développement

Relations internationales