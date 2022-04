Anne-Lise DEGOUGE

Diplômée de la Skema Business School, et forte d'une expérience de 2 ans dans le e-commerce au sein de la start-up Etat Pur, je recherche un poste de Chef de Projets dans ce secteur.



Ainsi, chez Etat Pur, en travaillant sur des projets CRM et e-commerce variés et évoluant dans un environnement digital, j’ai développé une bonne culture du e-commerce, de ses enjeux, techniques et méthodologies de travail.

J’ai notamment appris à maîtriser les différents leviers de croissance CRM et e-commerce et acquis une solide connaissance clients et prospects.

Au cours, de mes expériences, j’ai appris à mener de front de manière autonome des projets variés, dans le respect du timing et budget élaborés. J’ai pu étendre mes capacités à travailler en synergie avec des interlocuteurs variés, renforçant mon sens commercial et du relationnel.

Mes compétences, ma motivation et ma passion pour le secteur digital seront des atouts pour évoluer au sein d’une équipe marketing en toute autonomie et participer à la croissance et à la réussite de ses projets.





Spécialités : gestion de projets, CRM, e-commerce, marketing et communication



Mes compétences :

Cosmétique

Marketing stratégique et opérationnel

Gestion de projets digitaux

ECRM

Marketing digital