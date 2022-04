Anne-Lise FABRE-DOMAIN

Responsable département Recherche et Développement

Industrie des Biotechnologies



- Management projet: écriture de demande de financement (DGA, FEDER, H2020...), coordination et management projet (ressources humaines, budgets, Work package, deadlines, objectives, ...)



- Business développement: BtoB, opportunités de développement de nouveaux produits ou applications



- Stratégie RD



- Thématiques des projets: DNA, RNA, bactérie, visurs, sang, buffy coat, globules blancs, leucémie, standards, diagnostic, pre-analytique, production de protéines recombinantes, glycosylation, biotechnologie





Expériences professionnelles:

> 6 ans aux États-Unis

> 10 ans dans l'industrie des biotechnologies

> 7 ans de pilotage de projets dans des TPE et PMA



Mes compétences :

Gestion de projet

Santé

R&D

Biotechnologies

Microbiologie

Biologie moléculaire

Planification de projet

Biochimie

Coordination de projets

Biologie

Gantt

Biotechnology

Conduite de projet