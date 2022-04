Anne-Lise FIQUET

Possédant une double formation d'ingénieur en mécanique du solide (Supméca, FR) et mécanique des fluides (École Polytechnique de Montréal, CA), je suis vivement intéressée à travailler en tant qu'ingénieur aérodynamique / calcul structure. Je suis à la recherche d'un poste dans le secteur de l'aérospatial ou de l'énergie.

Grâce à mes différentes expériences, stages et projets, j'ai acquis de bonnes bases en CFD et en calcul structure par éléments finis. Ces réalisations m'ont données envie de continuer dans ces domaines, pour cela je cherche un poste technique dans lequel je pourrais enrichir mes connaissances.

Ces expériences réalisées en France, Angleterre et Canada donnent un aspect internationale à mon profil et démontre ma capacité d'adaptation.



Mes compétences :

NASTRAN

Computational Fluid Dynamics

CATIA

Python Programming

Patran

Matlab

C Programming Language

ANSYS

Hypermesh

OpenFoam

Paraview

Microsoft Office

Fluent

Shell